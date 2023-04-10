Новостройки в Сочи подорожали в два раза с 2020 года

В абсолютных цифрах рост цены «квадрата» составил 168,2 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с каждым годом квартиры дорожают. Только с 2020 года новостройки выросли в цене в два раза.

- В абсолютных цифрах рост цены «квадрата» составил 168,2 тысяч рублей, - сообщили эксперты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, средняя цена одного квадратного метра в Сочи составляет 339,7 тысяч рублей. А самая дорогая стоимость “квадрата” достигла 3 миллионов рублей. Такие элитные квартиры продаются в Центральном районе.