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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:38

Новостройки в Сочи подорожали в два раза с 2020 года

Средняя стоимость одного “квадрата” составляет 339,7 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В абсолютных цифрах рост цены «квадрата» составил 168,2 тысяч рублей

В абсолютных цифрах рост цены «квадрата» составил 168,2 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с каждым годом квартиры дорожают. Только с 2020 года новостройки выросли в цене в два раза.

- В абсолютных цифрах рост цены «квадрата» составил 168,2 тысяч рублей, - сообщили эксперты недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, средняя цена одного квадратного метра в Сочи составляет 339,7 тысяч рублей. А самая дорогая стоимость “квадрата” достигла 3 миллионов рублей. Такие элитные квартиры продаются в Центральном районе.