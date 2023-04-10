Юлия Бондарева Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанская школьница стала призером олимпиады по обществознанию. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стала Юлия Бондарева. Десятиклассница учится в лицее №45 им. академика Королева Кавказского района. Отмечается, что ученица становится призером олимпиады второй год подряд.

- Поздравляю Юлию и ее наставника с этим достижением! Желаю им успехов и новых побед, - написала замглавы региона.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию провели в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н.Ульянова. Участники прошли три тура - два письменных и один устный.

Напомним, Всероссийскую олимпиаду школьников ежегодно проводят по 24 предметам. Школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы проходят с 1 сентября по 30 июня.