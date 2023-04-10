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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:33

В Сочи реализуют 818 мероприятий по соцстроительству и благоустройству до конца года

В апреле выполнят 21 проект
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Среди них 10 наказов избирателей по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений

Среди них 10 наказов избирателей по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений

В Сочи планируют реализовать 818 мероприятий по социальному строительству и благоустройству в городе. В апреле администрация собирается осуществить 21 проект.

- Среди них 10 наказов избирателей по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца года между селами Нижняя Шиловка и Ермоловка завершат противооползневые работы. К тому же, на курорте отремонтируют еще девять участков дорог.