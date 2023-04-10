Парад Победы в Новороссийске 9 мая состоится

Парад Победы в Новороссийске состоится Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске состоится парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его проведение подтвердили в администрации города-героя.

Традиционный парад победы пройдет 9 мая на центральной улице Советов. Репетиции мероприятия начнутся в начале мая, пишет «Ъ-Кубань».

Напомним, парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне отменили в Курской области. Торжественное мероприятие не будут проводить 9 мая из соображений безопасности.