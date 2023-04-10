Парк «Ривьера» в Сочи благоустроят до конца 2028 года

В первую очередь в два раза увеличат площадь свободных общественных пространств для отдыха.

В администрации Сочи согласовали пятилетнюю концепцию развития парка «Ривьера». В первую очередь в два раза увеличат площадь свободных общественных пространств для отдыха.

- Из крупных новинок уже этого сезона – детский центр и дополнительные площадки для семей с детьми. В проектах постарались учесть запросы и конкретные предложения наших жителей и гостей, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Зоны для тихих, спокойных прогулок также преображаются. К сезону на аллеях будет дополнительно высажено пять тысяч саженцев самшита. Строятся собственные теплицы – в них тысячи цветов, которые меняются в парке от сезона к сезону.

Розарий станет еще одной творческой площадкой для мероприятий. Мэр Сочи поставил задачу проводить больше событий, чтобы праздничная атмосфера в «Ривьере» царила круглый год.

В парке модернизируют аттракционы, спортивные площадки. Торговые точки получают единый облик. В планах также оборудовать на территории ледовый каток, современную библиотеку, коворкинг-пространство.