В Анапе пройдет детско-юношеская регата. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет отборочная детско-юношеская регата с 15 по 21 апреля. Она состоится в рамках соревнования имени Героя Советского Союза И. Голубца «Весенние паруса Анапы» в классе «Оптимист».

- В течение пяти гоночных дней более 200 спортсменов со всей страны будут бороться за 15 лицензий на первенство России 2023. Среди яхтсменов четверо являются воспитанниками отделения парусного спорта Школы олимпийского резерва № 1 имени В. И. Лещенко Анапы, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что акватория у побережья Анапы обладает стабильными ветровыми условиями и разнообразной волной. Поэтому преимущество будут иметь гонщики, которые могут адаптироваться к любым условиям.

Соревнования будут проводить на пляже Малая бухта.