Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Гулькевичский район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Гулькевичский район с 11 по 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Врачи Краевой клинической больницы №1 11 апреля будут работать в городе Гулькевичи по улице Комсомольской, 182. Уже 12 апреля медики проверят проведут осмотр жителей поселка Красносельского по улице Строителей, 42, а 13 апреля – в селе Новоукраинском по улице Красной, 22.

Жители сдадут в мобильном комплексе общий и биохимический анализы крови, сделают флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Кроме того, пациентам измерят артериальное и внутриглазное давление и проведут врачебные консультации.

Всего в 2022 году мобильный комплекс «Диспансеризация» 35 раз выезжал в разные города и районы Кубани.