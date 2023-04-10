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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:01

Туристам рассказали, как пользоваться за границей услугами связи и интернета бесплатно

«КП» разбиралась, в каких случаях путешественники могут рассчитывать на бонусные опции

Оказывается, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, пользоваться за рубежом мобильным интернетом без доплат смогут путешественники, оформившие бронирование отеля на МТС Travel.

Как отметили в компании, с самого начала сервис задумывался не только для бронирования отелей, но и как площадка для организации полноценной поездки. И вот удобный отель и качественная бесплатная связь за границей стали более доступными и выгодными благодаря новой экосистеме.

А еще до конца мая 2023 года на МТС Travel можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей в поездках по России — сервис начислит до 10% от стоимости такого заказа. Кстати, участие в этой программе лояльности доступно абонентам любых операторов – достаточно зарегистрироваться в МТС Cashback по номеру телефона.