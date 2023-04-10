Расследование продолжается Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Тбилисском районе Кубани инспектора Росрыболовства подозревают во взяточничестве. Уголовное дело завели и на местного жителя за посредничество. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний подозреваемый с 2019 года занимал должность госинспектора Росрыболовства. В его обязанности входило контролировать соблюдение законов в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и привлекать к административной ответственности за нарушения.

В декабре 2022 года к сотруднику ведомства обратился мужчина. Он собирался за крупную сумму решить вопрос с вырубкой деревьев в водоохранной зоне.

- Госинспектор с целью личного обогащения привлек своего знакомого в качестве посредника, через которого предложил мужчине передать 100 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к установленной законом ответственности за спил растительности на протяжении всего 2023 года, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мужчина, которому предложили такое условие, понял, что передача денег незаконна, и сообщил обо всем следователям. В декабре 2022 года в селе Ванновское Тбилисского района он передал посреднику ранее оговоренные 100 тысяч рублей. После этого подозреваемого инспектора задержали.

Кроме того, в январе 2020 года госинспектор уже получал взятку. Подозреваемому передали 20 тысяч рублей за увод от ответственности за незаконную рыбалку на реке Зеленчук в окрестностях хутора Веревкин.

- Также он в период с мая по декабрь 2022 года неоднократно получил от другого жителя района, занимавшегося незаконным рыболовством, в качестве взятки путем переводов на банковский расчетный счет более 41 тысячи рублей за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что задержанный подозреваемый допрошен. Расследование уголовного дела продолжается.

- В ходе следствия действиям всех взяткодателей и иных лиц, участвовавших в передаче взяток государственному инспектору Росрыболовства, будет дана юридическая оценка, - добавили в пресс-службе ведомства.