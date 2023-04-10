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НовостиКарта Кубани10 апреля 2023 13:28

В Анапе ко Дню Победы убирают территорию 51 памятника

На многих объектах работы уже завершены
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе убирают территорию 51 памятника. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе убирают территорию 51 памятника. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе ко Дню Победы убирают территорию 51 памятника. Также мемориальные символы приводят в порядок в пригороде курорта.

- В хуторе Большой Разнокол прошли работы на братской могиле летчиков. Кроме того, смонтировано дополнительное освещение мемориальных знаков в Иванове, Юровке, Чеконе, Разноколе и других населенных пунктах. На памятнике Герою Советского Союза Д.С. Калинину ремонтные работы завершаются, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что на многих объектах работы уже завершены.