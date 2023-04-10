Строительство спортобъектов обсудили на профильном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центры единоборств в муниципалитетах Кубани достроят к концу 2024 года. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по возведению спортобъектов в муниципалитетах.

В 2022 году в крае построили 48 спорткомплексов и игровых площадок. В настоящее время в 27 муниципалитетах возводят свыше 40 учреждений. Это, в частности, центры единоборств, спорткомплексы, спортзалы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Еще 23 спортобъекта одобрены госэкспертизой.

- Более 60 процентов жителей Кубани систематически занимаются физической культурой и спортом – это более 3 млн человек, - отметил Вениамин Кондратьев. - К 2030 году в рамках нацпроекта «Демография» мы должны привлечь к здоровому образу жизни не менее 70 процентов. Для этого необходимо делать спорт доступнее и развивать соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, на совещании обратили внимание на размещение спортобъектов в шаговой доступности и режим их работы.

- Мое поручение остается, как и прежде - все школьные спортивные залы должны работать до 22:00, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься физической культурой, - отметил глава региона.