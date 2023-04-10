Мусорный полигон ликвидируют в промзоне поселка Кирпичного в Краснодаре к концу 2024 года

Площадь мусорного полигона - 14,7 га Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мусорный полигон начали ликвидировать в промзоне поселка Кирпичного в Краснодаре. Работы по нацпроекту «Экология» завершат к концу 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Полигон на улице Нагорной просуществовал с 1975 по 2000 год. Его площадь достигает 14,7 га, а объем отходов превышает тысячу кубометров.

- Он давно исчерпал свой ресурс и закрыт. В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки. Подрядная организация уже приступила к подготовительным мероприятиям, - рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Отмечается, что полигон рекультивируют в два этапа. Первый – технический – проведут в течение года. А окончательный этап – биологический – займет пять месяцев.