Суд назначил 7 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре мобилизованный, сбежавший из части, получил 7 лет за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного СУ СК РФ по Южному военному округу.

Так, в октябре 2022 года осужденного призвали на военную службу по частичной мобилизации. В декабре 2022 гола он без уважительных причин покинул часть и временно уехал в Краснодар. Через месяц его задержали полицейские.

Кроме того, в декабре мужчина находился с женщиной в одной из гостиниц Краснодара. Взяв ее телефон, он открыл мобильный бан и перевел на свой счет 110 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия он добровольно возместил потерпевшей имущественный ущерб, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил мобилизованному 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен звания «младший сержант».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мобилизованного осудили на 3,5 года за самовольное оставление части. Мужчина хотел отдохнуть от исполнения обязанностей и провести праздники дома.