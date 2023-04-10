На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям

В регионе вновь прогнозируют сильные дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани объявлено очередное штормовое предупреждение. В ближайшие дни на регион обрушатся обильные осадки.

- Во второй половине дня и до конца суток 11 апреля, в течение суток 12 и 13 апреля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на реках бассейна реки Кубань в юго-восточной части края уровень воды может подняться вода до неблагоприятных отметок. Это касается Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Усть-Лабинского, Курганинского районов.

При возникновении ЧС жителей просят обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01 и 101.