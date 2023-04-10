Курбан Бердыев официально покинул пост главного тренера ФК "Сочи"

Курбан Бердыев недолго проработал в ФК "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщает сайт футбольного клуба “Сочи”, тренер Курбан Бердыев покинул свой пост. Исполняющим обязанности главного тренера команды теперь назначен Дмитрий Хохлов, входивший в штаб Бердыева.

ФК «Сочи» 25 декабря 2022 года объявил о назначении Курбана Бердыева своим тренером. Под его руководством южанам удалось отыграть пять матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в которых они одержали две победы и потерпели три поражения.

"Футбольный клуб "Сочи" желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу", - сказано в заявлении команды.

Хотя Бердыев тренировал хорошо, результаты оказались менее впечатляющими, чем ожидалось. Он обыграл ЦСКА и «Динамо» со счетом 2:0 в, а затем сочинцы уступили “Оренбургу”, воронежскому «Факел» и самарским «Крыльям Советов».

Ранее Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а также бронзовую медаль. Бердыев также вывел «Ростов» на второе место в российской премьер-лигею. Прежде, чем присоединиться к «Сочи», он работал в иранском “Тракторе”.

По итогам 22 туров ФК «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице России в Премьер-Лиге.