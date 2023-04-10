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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:24

Кубань стала лидером в стране ко количеству волонтеров для поддержки Всероссийского голосования

Евгения ХАЛИКОВА
Выбор за объекты для благоустройства жители смогут сделать с 15 апреля до 31 мая. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Выбор за объекты для благоустройства жители смогут сделать с 15 апреля до 31 мая. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край стал лидером среди регионов по количеству волонтеров для поддержки Всероссийского голосования. Выборы объектов для благоустройства начнутся с 15 апреля до 31 мая. Они пройдут открыто и будут доступны всем жителям региона.

- На платформе ДОБРО.РФ поданы заявки от 3144 добровольцев, которые во время голосования будут оказывать поддержку организаторам и населению. Кубань – лидер по количеству жителей, пожелавших принять участие в этом процессе, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Организаторы заверили, что у тех, кто не успел оставить заявку, но желает присоединиться к волонтерскому штабу, такая возможность будет. Волонтеров будут добирать по необходимости на протяжении всего голосования.

Жители Краснодарского края смогут отдать свой голос за любимую зону отдыха на сайте. Общественные места, победившие в рейтинге, приведут в порядок в 2024 году.