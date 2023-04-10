На Кубани благодаря бережливым технологиям производитель увеличил выработку кукурузного масла

Предприятие Тимашевска на 27% увеличило выработку кукурузного масла благодаря бережливым технологиям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприятие Тимашевска на 27% увеличило выработку кукурузного масла благодаря бережливым технологиям. Производственный процесс был оптимизирован при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Компания подвела итоги реализации национального проекта «Производительность труда».

- Кубань в лидерах по производству кукурузного масла в стране. Доля региона – 30% рынка. Спрос на эту продукцию растет, и поэтому нам необходимо наращивать объемы. У участников национального проекта есть возможность высвобождать ресурсы и запускать новые цеха рафинации и дезодорации масла, - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Сначала на предприятии внедрили новую систему планирования, отладили коммуникацию между подразделениями и разработали схему хранения сырья. Это позволило ускорить оперативность рабочими процессами и контролировать качество продукции.