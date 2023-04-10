Жителей Геленджика предупредили о надвигающемся шторме

На Геленджик надвигается непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о надвигающемся на Геленджик шторме. Курорту угрожает сразу комплекс неблагоприятных погодных условий. С 11 по 13 апреля жителей города ожидают сильный дождь переходящий ливень, гроза и ветер порывами с до 20 м/с.

- Также возможен подъем уровня воды в реках до опасных отметок. Оперативные службы отслеживают ситуацию круглосуточно, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели рекомендует жителям Геленджика собрать наиболее ценные вещи и документы и упаковать их во влагонепроницаемую ткань. В случае ЧС взять с собой документы, необходимые вещи, деньги, а также небольшой воды, продуктов питания и медикаментов.