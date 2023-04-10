Общественники обратились к мэру Краснодара с просьбой воспрепятствовать концерту группы Shortparis

Фото: vk.com/shortparis

Выступление антимилитари-коллектива Shortparis было запланировано в Краснодаре на 18 апреля. Концерт должен пройти в КРОП-арене. Но скорее всего организаторам тура музыкантов из Санкт-Петербурга придется пересмотреть концертный график. С критикой их творчества выступил глава краснодарской общественной организации Никита Изюмов.

- Русофобы из "шоу-бизнеса" не оставили попыток заработать на наших гражданах. Грязь пытается лезть на наши сцены несмотря на отмены. Малоизвестные музыканты с самого начала СВО выступали против России и российских солдат. У солиста группы есть административка за проведение митинга в Петербурге, а на ютубе он открыто хвалит Зеленского, - рассказал Никита Изюмов в своем Telegram-канале

Общественник обратился к мэру Краснодара с просьбой предпринять все существующие меры и не допустить проведение концерта в краевом центре.