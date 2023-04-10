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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:14

На Кубани спустя 10 дней поисков нашли пропавшую девушку

Подросток ушел из дома 30 марта
Евгения ХАЛИКОВА
Детали исчезновения девушки изучат в полиции.

Детали исчезновения девушки изучат в полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронском районе завершены поиски 17-летней девушки, пропавшей еще 30 марта. Отчаявшиеся родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Поиски завершены. Девушка найдена живой. Все хорошо, - сообщил инфорг «ЛизаАлерт».

Известно, что девушка ушла из дома и больше недели не выходила на связь с близкими. Сейчас полицейским предстоит выяснить, что стало причиной такого поведения несовершеннолетней.