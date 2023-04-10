На Кубани спустя 10 дней поисков нашли пропавшую девушку

Детали исчезновения девушки изучат в полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронском районе завершены поиски 17-летней девушки, пропавшей еще 30 марта. Отчаявшиеся родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Поиски завершены. Девушка найдена живой. Все хорошо, - сообщил инфорг «ЛизаАлерт».

Известно, что девушка ушла из дома и больше недели не выходила на связь с близкими. Сейчас полицейским предстоит выяснить, что стало причиной такого поведения несовершеннолетней.