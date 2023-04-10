На Кубани разработают программу по ремонту спортивных объектов

Губернатор Кубани провел совещание, посвященное состоянию спортивных объектов региона

Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по ремонту спортивных объектов. В обновлении из-за износа конструкций и материальной базы нуждаются спортивные комплексы во многих муниципалитетах региона. Эти работы проведут в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».

- В регионе строится много спортобъектов, но нельзя забывать и об уже построенных. Многие из них были возведены десятилетия назад и уже пришли в негодность. Нужно предусмотреть выделение дополнительных средств на программу по ремонту спортсооружений, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Уже подготовлены документы на ремонт 26 объектов стоимостью более 1 миллиарда рублей. Вениамин Кондратьев поручил краевому министерству спорта совместно с финансовым блоком обсудить и проработать вопросы обеспечения финансирования.