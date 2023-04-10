Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 апреля 2023 16:34

На Кубани разработают программу по ремонту спортивных объектов

В обновлении нуждаются 26 спортивных комплексов в разных муниципалитетах края
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Кубани провел совещание, посвященное состоянию спортивных объектов региона

Губернатор Кубани провел совещание, посвященное состоянию спортивных объектов региона

Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по ремонту спортивных объектов. В обновлении из-за износа конструкций и материальной базы нуждаются спортивные комплексы во многих муниципалитетах региона. Эти работы проведут в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».

- В регионе строится много спортобъектов, но нельзя забывать и об уже построенных. Многие из них были возведены десятилетия назад и уже пришли в негодность. Нужно предусмотреть выделение дополнительных средств на программу по ремонту спортсооружений, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Уже подготовлены документы на ремонт 26 объектов стоимостью более 1 миллиарда рублей. Вениамин Кондратьев поручил краевому министерству спорта совместно с финансовым блоком обсудить и проработать вопросы обеспечения финансирования.