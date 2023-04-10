Отельеры Сочи получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы из-за высоких цен на размещение

Отельеров Сочи предупредили о необходимости сдерживать цены. Фото: Вадим ПОПОВ

Федеральная антимонопольная служба прокомментировала скачок цен на размещение в гостиницах черноморских курортов Краснодарского края, сообщает РБК Краснодар. Ведомство направило отельерам и туркомпаниям письмо с требованием не менять условия договоров о предоставлении гостиничных услуг на новых условиях и по более высокой цене.

- ФАС России совместно с Роспотребнадзором считают, что такие действия нарушают российское законодательство и могут повлечь меры гражданско-правового или административного воздействия, — прокомментировали в ФАС России.

Ранее стало известно о том, что на курортах Сочи цены выросли на 40%. Отели Геленджика ответили ростом на 15%, Новороссийска, Туапсинского района и Анапы на 10% а в Ейске сутки в гостинце обойдутся туристу на 5% дороже, чем год назад.