В нацпарке Сочи отремонтируют мост через реку Агура

Предстоит восстановить пострадавший во время паводка мост через реку Агура. Фото: t.me/npsochi_official

В сочинском национальном парке начались ремонтные работы на туристической тропе в Агурском ущелье. Специалистам предстоит восстановить мост через реку Агура. Переправа, расположенная в 1,5 км от входной группы рекреационного объекта, была разрушена паводком.

- Рабочие уже приступили к демонтажу разрушенных конструкций моста. Им предстоит очень сложная и трудоемкая работа в сложных горно-климатических условиях. Ведь место подъезда автотранспорта и разгрузки грузов находится в отдалении от ремонтируемого моста, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Рабочие с необходимыми материалами и оборудованием пешком преодолевают 1,5 км тропы. Ремонт не помешает туристам посетить природный комплекс «Агурское ущелье и водопады». Было принято решение не закрывать его.