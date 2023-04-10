На Кубани с 1 апреля заключившим контракт участникам СВО будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Заключившие с 1 апреля контракт участники СВО получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани с 1 апреля появилась новая мера поддержки участников спецоперации. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей кубанцам, выбравшим службу в рядах Вооруженных сил России и заключившим контракт с Минобороны страны. Соответствующее постановление уже подписано главой региона.

- Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей выплатят гражданам РФ, проживающим в регионе и заключившим с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы и принимавшие или принимающие участие в специальной военной операции, - говорится в документе.

При этом выплата не будет учитываться в общей сумме доходов семьи и не повлияет на предоставление других краевых мер соцподдержки. Ранее на единовременную помощь могли рассчитывать только мобилизованные жители Кубани и добровольцы.