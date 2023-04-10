Сборная Кубани завоевала семь медалей на первенстве России по всестилевому каратэ

На первенстве России по всестилевому каратэ кубанские спортсмены завоевали семь медалей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На первенстве России по всестилевому каратэ кубанские спортсмены завоевали семь медалей Турнир провели в Орле с 5 по 10 апреля. В сборную Кубани вошли 33 спортсмена. Всего же соревнованиях приняли участие более тысячи сильнейших каратистов и 57 регионов России.

- Кубанские бойцы завоевали по паре золотых и серебряных наград, а также три бронзовые медали на первенстве страны, собравшем сильнейших представителей этого вида спорта, - рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

Среди юниоров и юниорок от 16 до 17 лет золото у Виктории Акименко и Федора Устинова. Дважды серебряным призером стал сочинец Владислав Гуляев. На третью ступень пьедестала поднялись Константин Чуйков, Елизавета Круглова и Максим Беляшев.