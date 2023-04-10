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НовостиОбщество10 апреля 2023 19:22

В Краснодаре студенты привели в порядок заброшенные могилы солдат Великой Отечественной войны

Волонтеры объезжают городские кладбища и составляют списки могил, где необходима уборке
Евгения ХАЛИКОВА
Молодежь Краснодара провела субботник на Всесвятском кладбище. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Молодежь Краснодара провела субботник на Всесвятском кладбище. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре прошла акция «Защитники Краснодара». В ее рамках активисты студенческих трудовых отрядов навели порядок на заброшенных могилах солдат Великой Отечественной войны. Студенты вывезли 16 мешков мусора и убрали шесть могил. Волонтеры регулярно объезжают городские кладбища и выявляют захоронения, за которыми никто не ухаживает.

— Благоустройство памятников времен Великой Отечественной войны и объектов культурного наследия — это забота о будущем и воспитание у молодежи патриотизма, — рассказал глава управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

В рамках подготовки к Радонице мэр Краснодара Евгений Наумов дал поручение навести порядок на территориях городских кладбищ и обновить подъездные пути к ним.