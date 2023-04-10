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НовостиОбщество10 апреля 2023 20:02

В Анапе до конца 2023 года откроют новые спортивных объектов

На территории курорта появятся уличные спортивные площадки и центр пляжных видов спорта
Евгения ХАЛИКОВА
В мэрии Анапы отчитались о ходе строительства спортивных объектов. Фото: t.me/anapaofficial

В мэрии Анапы отчитались о ходе строительства спортивных объектов. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе до конца 2023 года откроются новые спортивные объекты. В Крещенском парке парке курорта появится Центр уличного баскетбола и пляжных видов спорта. В станице Гостагаевской закончат работу над площадку для ГТО.

- Также запланировано строительство яхт-клуба в Малой бухте, спортзалов в Гостагаевской и Анапе, и универсального центра гимнастики и акробатики на Супсехском шоссе, - уточнили в пресс-службе администрации Анапы.

Работа по возведению спортивных сооружений ведется согласно поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.