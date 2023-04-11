В Краснодаре ночью потушили пожар на площади 500 кв. метров

Возгорание на площади 500 кв. метров произошло в Краснодаре Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
В Краснодаре ночью потушили крупный пожар. Возгорание произошло на Ростовском шоссе.
Огонь охватил площадь 500 кв. метров. Это загорелись автомобильные покрышки. В момент возгорания на место прибыли экстренные службы.
- В 01:23 локализация пожара на площади 500 кв. м, в 02:41 - ликвидация открытого горения, в 03:50 - ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Как удалось узнать "КП"-Кубань", эвакуация на месте также не проводилась.
Всего в тушении пожара задействовали 91 человека и 28 единиц техники.
Причины крупного возгорания устанавливаются.