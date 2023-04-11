В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали улицу Думенко Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре по нацпроекту отремонтировали улицу Думенко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дорожное полотно заменили на участке от улицы Проспект Чекистов до улицы 70-летия Октября. Дорожники, в частности, обновили асфальт, бордюры, установили знаки, нанесли разметку и при необходимости отремонтировали тротуар.

В настоящее время специалисты завершают ремонт еще четырех улиц – Аксайской, Карякина, Димитрова и Кавказской.

Работы продолжаются на улицах Спортивной, Бургасской, Первомайской, Толбухина, Братьев Дроздовых, Орджоникидзе, Чернышевского, Дзержинского, Советской и других.