Российская авиакомпания увеличивает число рейсов из Сочи в Анталью, Махачкалу и Минводы

Стоимость билетов будет по минимальным тарифам. Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания «Азимут» увеличит число рейсов из Сочи в Анталью, Махачкалу и Минводы. При этом стоимость билетов будет по минимальным тарифам.

Из Сочи в МинВоды самолеты будут летать каждый день. Стоимость билетов начинается от 1680 рублей.

Полеты из Сочи в Махачкалу запланированы по четвергам и воскресеньям. Билеты доступны от 1880 рублей.

- С 10 апреля дополнительные рейсы по маршруту Анталья - Сочи начали выполняться по понедельникам и средам. Авиабилеты из Сочи в Анталью доступны от 80 евро (7100 рублей), а обратно из - от 50 долларов (4000 рублей) без учета сборов, -сообщили в пресс-службе авиакомпании.