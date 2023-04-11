Под Анапой отключат свет 11 марта

В Анапе отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 11 марта. Частичное отключение электроэнергии пройдет из-за работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Курбацкий, Куматырь. Также с 09:00 до 17:00 в селе Супсех на улицах Тенистая, Ворошилова, Жолоба, Новоселов, Бирюзовая и в селе Юровка на улицах Мироненко, Молодежная, Садовая, Полевая, - сообщили «Россети Кубань».

Кроме того, с 13:00 до 16:00 электроэнергию отключат в селе Витязево на улицах Кооперативная, Лиманная, Овражная, Комсомольская, Курганная и в хуторе Нижний Ханчакрак.