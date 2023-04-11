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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:55

На Кубани живет почти 4 тысячи бывших узников концлагерей

В годы Второй мировой войны на оккупированных территориях действовало более 14 тысяч лагерей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Бывшие узники помогали региону в послевоенное восстановление городов и станиц.

Бывшие узники помогали региону в послевоенное восстановление городов и станиц.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В России 11 апреля отмечается важная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Во времена Второй мировой войны на оккупированных территориях находилось более 14 тысяч концлагерей и тюрем.

- Невозможно даже представить все нечеловеческие страдания, которые пришлось испытать узникам фашистских застенков. Большинство из них не дожили до освобождения, в том числе — около двух миллионов ни в чем неповинных детей, - написал в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодарском крае на сегодняшний день живет около четырех тысяч бывших узников фашистских лагерей. Все они получили профессию и создали крепкие семьи. По словам Вениамина Кондратьева, бывшие узники помогали региону в послевоенное восстановление городов и станиц.