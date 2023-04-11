На Кубани выделят 9,1 млрд рублей для сбалансирования местных бюджетов

Это позволит возобновить строительство новых школ и детсадов. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Для сбалансирования местного бюджета на Кубани выделили 9,1 миллиарда рублей в 2023 году. Это позволит возобновить строительство новых школ и детсадов. Также на эти деньги будут ремонтировать дороги и благоустраивать парки, скверы.

- Основная задача глав районов сейчас — это четкое освоение средств, чтобы все выделенные деньги трансформировались в конкретные объекты, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дополнительно в этом году выделили 500 миллионов рублей на поддержку сбалансированности местных бюджетов.