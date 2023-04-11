Тысячи людей посетят ночные службы в храмах Сочи в Пасху

На входных группах будут установлены металлодетекторы.

Администрация Сочи готовится на этой неделе к Светлому празднику Пасхи. С учетом гостей, которые сейчас отдыхают в Сочи, ожидается тысячи людей на ночных службах в 36 храмах. Мэр Сочи Алексей Копайгородский вместе с коллегами, представителями духовенства, правоохранителями обсудил все этапы организации. В первую очередь, в городе усилят меры безопасности. За всеми приходами закрепят сотрудников полиции, Росгвардии, казаков, представителей районных администраций. На входных группах будут установлены металлодетекторы.

Чтобы прихожане могли без затруднений добраться до храмов и обратно, в ночь на воскресенье, 16 апреля, планируют продлить работу общественного транспорта на основных городских маршрутах с учетом графиковбогослужений и обрядов освящения куличей.

- В наиболее популярных храмах поможем Епархии организовать видеотрансляцию службы, чтобы как можно больше наших жителей и гостей стали частью праздника, почувствовали силу и благодать Светлого Христова Воскресения, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.