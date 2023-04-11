Суд вынес приказ и у жителя другого региона списали деньги

Никогда не жившему на Кубани жителю Санкт-Петербурга выставили счет за коммуналку на 11 тысяч рублей. Обсчиталась мусорная компания из Новокубанска.

Прокуратура Краснодарского края нашла несостыковки в квитанциях после жалобы жителя другого региона страны.

- Установлено, что оператором в целях принятия мер по взысканию дебиторской задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами получен судебный приказ, на основании которого у гражданина с расчетного счета произведено списание денежных средств, - сообщили в ведомстве.

За такую ошибку директору компании вынесли представление.