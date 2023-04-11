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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:54

В Краснодаре проживают 293 бывших узников фашистских концлагерей

Мэр Краснодара вспомнил жуткое время в Международный день освобождения узников концлагерей
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара вспомнил жуткое время в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Событие традиционно отмечают 11 апреля.

- Мы вспоминаем то жуткое время, которое нельзя забывать. Оно, к великому сожалению, было. Но те уроки истории не должны повториться. И поэтому сейчас наши бойцы во время СВО самоотверженно отстаивают целостность страны, нашу свободу, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что сегодня в Краснодаре проживают 293 бывших несовершеннолетних узника концлагерей.