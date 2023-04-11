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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:09

В Карасунском округе Краснодара убрали 35 незаконных свалок

На территории каждую неделю проводятся санитарные пятницы
Мария ЧАЛАЯ
В Карасунском округе ликвидировали 35 незаконных свалок. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Карасунском округе ликвидировали 35 незаконных свалок. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Карасунском округе Краснодара убрали 35 незаконных свалок. Более 10 протоколов об административном правонарушении составили на собственников земельных участков.

- На территории округа каждую неделю проводятся санитарные пятницы. Также по наведению санитарного порядка устраиваются локальные субботники. Работа в этом направлении постоянно проводится, вместе наводим порядок, - сообщил глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов.

Уточняется, что с начала года масштабные субботники провели на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской, в Крымском сквере. Также в лесополосе поселка Лорис и на Карасунских прудах № 3, 4 и 14.