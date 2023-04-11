Врачи клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио» отвечают на вопросы читателей «КП»

«Эмбрио» - это место, где мечта стать родителями становится реальностью! Фото: embryo-ivf.ru

До 20 апреля 2023 года всех желающих готова бесплатно проконсультировать доктор Екатерина Смелова - акушер-гинеколог более чем с 20-летним опытом работы, которая специализируется на диагностике и помощи при проблемах бесплодия, инсеминации, всех видах программ ЭКО и не только.

Екатерина Сергеевна Смелова. Фото: embryo-ivf.ru

«Эмбрио» - один из ведущих центров помощи при бесплодии в Краснодаре и на Юге России. С открытия в 2008 году благодаря специалистам клиники на свет появились больше 4000 малышей!

Клиника «Эмбрио» работает с 2008 года. Фото: embryo-ivf.ru

Задайте свой вопрос врачу через специальную форму в конце статьи, либо отправьте сообщение на электронную почту a.sharova@phkp.ru или в мессенджеры, привязанные к номеру 8-962-403-62-16. Ответы будут опубликованы на сайте KP.RU.

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