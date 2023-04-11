В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе.

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 140 грузовиков с утра 11 апреля. За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 101 автомобиль и 127 пассажиров. Однако вечером 10 апреля паром перестал ходить из-за плохой погоды.

- С утра 11 апреля на накопительной парковке стоят в основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.