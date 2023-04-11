Квартира загорелась на улице Гагарина в Сочи

Причина пожара - коротко замыкание в электроприборе.

В Сочи утром 11 апреля загорелась квартира в пятиэтажном доме. Огонь вспыхнул около 09:38 часов. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

- В 09:45 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры на пятом этаже в многоквартирном доме на площади пяти квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 09:45- локализация пожара. Полностью ликвидировать огонь удалось в 09:48 часов. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара - коротко замыкание в электроприборе.

Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекалось 13 человек личного состава, 3 единицы техники, в том числе от

МЧС России привлекалось 10 человек личного состава, 2 единицы техники.