На Кубани открылся крупнейший цех по производству стабилизаторов и систем сброса. Фото: t.me/dobro_kuban

На Кубани создали цех по производству стабилизаторов и систем сброса. Он является крупнейшим на Юге России.

- Цех по производству стабилизаторов и систем сброса Фонда «Добро и Дело» и самого крутого сообщества айтишников «СВОИ» начинает свою работу! 30 принтеров одновременно будут работать в помощь фронту, - сообщил благотворительный фонд «Добро и дело».

Уточняется, что все желающие могут помочь русским военнослужащим и отправить деньги на пластик и материалы, которые будут необходимы в ближайшее время.