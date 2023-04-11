В Сочи мужчину арестовали на 15 суток за пропаганду нацистской атрибутики

В судебном заседании мужчина полностью признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В пропаганде нацистской атрибутики обвиняют 50-летнего местного жителя.

- 24 марта на посту ДПС «Магри» сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился фигурант. В ходе осмотра транспортного средства мужчина начал выкрикивать лозунги, которые являются приветствием организаций, признанных экстремистскими и запрещенных на территории Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и объяснил свои действия незнанием законов.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины фигуранта в пропаганде нацистской символики и отсутствии в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния. Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Постановление в законную силу не вступило.