На сайте «КП» заработала онлайн-приемная руководителя армянской диаспоры Кубани

Фото: «Союз армян России»

В 2000 году в Москве была учреждена общероссийская общественная организация «Союз армян России», объединившая имеющую многовековую историю общину российских армян. После этого начались работы по созданию ее региональных отделений.

Учредительная конференция Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Армян России» Краснодарского края состоялась в Краснодаре 25 января 2002 года. На сегодняшний день в состав регионального отделения организации входят около сорока местных отделений.

С декабря 2020 года председателем РО ООО САР Краснодарского края является общественно-политический деятель и меценат Камо Дикранович Айрапетян.

Для создания прямого диалога с жителями Кубани на сайте «КП»-Кубань запущена онлайн-приемная Камо Дикрановича Айрапетян. Задать свой вопрос и получить ответ на него можно по ссылке.