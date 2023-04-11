Новый вид растения обнаружили в нацпарке Сочи

Эти цветы были еще во времена ледникового периода

В нацпарке Сочи обнаружили новый вид растения. Ученые нашли его на северном склоне хребта Аибга.

- Своеобразие облика растений и специфичный биотоп обитания указывали на находку чего-то нового, ранее неизвестного специалистам, - сообщили в пресс-службе нацпарке.

Однако находку оказалось добыть нелегко. Цветки росли высоко из трещин отвесных скал. А бутончики напоминали колокольчики ярко-синего цвета.

- Вид получил название колокольчика аибгинского (Campanula aibgica Timukhin et Tuniyev) по месту обнаружения на хребте Аибга, - уточнили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, эти цветы были еще во времена ледникового периода и смогли сохраниться до наших дней.