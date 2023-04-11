В Краснодаре пройдет международная выставка для производителей продуктов с 18 по 20 апреля. В мероприятии поучаствуют более 100 компаний из России, Беларуси, Италии, Франции, Румынии и Германии. Оно пройдет в выставочно-конгрессном комплексе на улице Конгрессной.

- Эта выставка является уникальной возможностью для предпринимателей за короткий промежуток времени обсудить возможные варианты сотрудничества. На выставке всегда участвуют руководители и управленцы компаний, - сообщил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Уточняется, что на выставке будут представлены оборудование для производства продуктов и напитков и предприятий общественного питания, упаковочное и весовое оборудование. Также ингредиенты для пищевых производств, холодильное оборудование, комплектующие и материалы для пищевой промышленности.

Кроме того, на выставке Краснодар будет представлен отдельным стендом.