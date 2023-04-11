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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:30

Корпоративные центры опережающей подготовки откроются на предприятиях Кубани

Центры позволяют преодолевать дефицит кадров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам продолжать развиваться

КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам продолжать развиваться

На трех предприятиях Кубани откроют Корпоративные центры опережающей подготовки. Благодаря этому, в регионе появится больше рабочих мест. Кроме этого, центры направлены на ускоренную переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

- Сегодня технологические процессы быстро меняются, и КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам продолжать развиваться и вместе выстраивать сильную команду профессионалов, - заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на создание центров на предприятиях проводился конкурс. Все было подано 203 заявки из 50 регионов России. Три компании Кубани выиграли конкурс со своими проектами.