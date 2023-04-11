Корпоративные центры опережающей подготовки откроются на предприятиях Кубани

КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам продолжать развиваться

На трех предприятиях Кубани откроют Корпоративные центры опережающей подготовки. Благодаря этому, в регионе появится больше рабочих мест. Кроме этого, центры направлены на ускоренную переподготовку и повышение квалификации сотрудников.

- Сегодня технологические процессы быстро меняются, и КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам продолжать развиваться и вместе выстраивать сильную команду профессионалов, - заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на создание центров на предприятиях проводился конкурс. Все было подано 203 заявки из 50 регионов России. Три компании Кубани выиграли конкурс со своими проектами.