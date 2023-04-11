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НовостиЗдоровье11 апреля 2023 9:36

На Кубани за сутки выявили 102 случая заболевания COVID-19

Среди инфицированных 21 ребенок
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 102 случая COVID-19

На Кубани выявили 102 случая COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 102 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 9 женщин и 93 мужчины. Из них 21 ребенок.

- В Краснодаре выявили 48 случаев. В Сочи – 11. В Горячем Ключе, Красноармейском и Тимашевском районах по четыре заболевших. В Анапе, Мостовском, Динском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах по три новых случая, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что по два инфицированных в Тбилисском районе. В Геленджике, Армавире, Новороссийске, Кавказском, Гулькевичском, Белоглинском, Отрадненском, Крыловском, Выселковском, Калининском, Каневском, Лабинском, Павловском и Усть-Лабинском районах заразились по одному жителю.