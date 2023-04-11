Администрацию Приморско-Ахтарского района Кубани оштрафовали на 50 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Суд встал на сторону потерпевшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморско-Ахтарского района Кубани по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе бездомными.

В 2021 году на шестилетнюю девочку напала собака. Она была бездомной. Собака укусила девочку за лицо. Был причинен легкий вред здоровью. Но после этого случая девочка начала бояться любую собаку. Тогда мать потерпевшей написала заявление. Обязанность по отлову бездомных животных лежала на администрации города. Но мэрия не приняла меры.

- Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором искового заявления в суд о взыскании с администрации района в пользу законного представителя ребенка морального вреда, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, суд встал на сторону потерпевшей. Администрация Приморско-Ахтарска выплатила матери девочки 50 тысяч рублей.