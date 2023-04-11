Правительство РФ направит Кубани 192 млн рублей на строительство соцобъектов

Выплаты на строительство соцобъектов предусмотрены для 41 региона России Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ планируют выделить Краснодарскому краю 192 миллиона рублей в 2024 году. Деньги пойдут на строительство новых социальных объектов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Михаилом Мишустиным.

К слову, деньги будут выплачивать регионам в 2023 и 2024 годах. Но Краснодарскому краю данную сумму выделят в 2024. Адыгее направят 322 миллиона рублей до конца этого года, а в 2024 - 363,6 миллиона рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выплаты на строительство соцобъектов предусмотрены для 41 региона России. Всего будет выделено не менее 22 миллиардов рублей.

- Решение о выделении средств связано с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.