Развитие ИТ-сферы и телеком-отрасли обсудили на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани обсудили развитие ИТ-сферы и телеком-отрасли. Представителей отрасли попросили сформировать региональную карту компетенций.

- В 2022 году отечественная IT-отрасль показала умеренный рост. У наших компаний появилась возможность занять освободившиеся ниши с уходом с российского рынка крупных игроков. Однако специфика отрасли требует серьезной поддержки со стороны государства, - сообщил депутат Государственной Думы РФ Сергей Алтухов.

Уточняется, что в крае есть проблемы с кадрами, недостатком оборудования, запуском проектов и пилотными внедрениями. Для их решения планируется объединить усилия бизнеса и власти.

Кроме того, кубанские конкурентоспособные услуги и продукты будут вовлечены в реализацию инвестиционных проектов.